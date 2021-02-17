【政新鮮】趙少康選總統喊藍綠和解 董智森憂「與虎謀皮」

中廣董事長趙少康2月1日宣布重回國民黨，透露不排除投入今年7月國民黨主席改選，8日再拋震撼彈，表示將爭取2024總統大選提名。趙少康適不適合選總統？網路最新民調結果顯示，有56.2%的網友認為適合；37.7%認為不適合，另有6.1%表示不知道或沒意見。

《Yahoo》9日至14日進行民意調查，共有2萬6千多人投票。對於「趙少康想選總統，你覺得適不適合？」結果顯示，認為非常適合的有35.5%；還算適合20.7%；不太適合14.9%；非常不適合22.8%；不知道／沒意見6.1%。

過半數網友認為，趙少康適合選2024總統。（圖／摘自Yahoo網頁）

趙少康主張藍綠和解，是否有機會達成？有27.0%的人認為有機會（機會很大11.1%、有些機會15.9%）；認為沒機會的則有68.1%（機會不大32.7%、沒有機會35.4%），另有4.9%的人不知道或沒意見。

此外，若滿足「認錯、道歉、還錢」3條件，趙少康主張可以赦免前總統陳水扁，是否認同？非常認同有28.4%；還算認同28.0%；不太認同13.9%；非常不認同22.7%；不知道或沒意見7.0%。

至於認不認同趙少康主張台灣對美國、大陸之間採取等距關係，以爭取「大家都對我好」，利用這個優勢「賺世界的錢」？35.2%的網友表示非常認同；23.1%還算認同；17.7%不太認同；16.4%非常不認同；7.6%不知道或沒意見。

對此，網友在「Yahoo!奇摩新聞」臉書留言表示，沒有適不適合的問題，只有能不能選上的問題，「少康要中興了」「他來當國家才有救」「空心菜讓人民失望、當然有所期待！」「非常適合，不過我覺得他只是煙霧彈」，或選上再談適不適合的問題。另有網友則說，一般年輕人可能不太認識他，應該給其他人機會，「太放大自己的能力了吧」。

(中時新聞網)