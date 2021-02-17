大陸今年倡議「就地過年」，不少外出打工者留在異鄉，結果催生了春節消費新形式，「微需求」、「宅經濟」、「鮮花熱」、「特產潮」四款線上消費大受歡迎。在實際生活中，由於返鄉者減少，鄉鎮實體市場業績出現下滑趨勢。

新華視點報導，受「就地過年」政策影響，新春消費市場線上消費多領域火熱。

其一是，一些令人意想不到的「微需求」成為今年消費市場黑馬，京東大數據研究院研究員陸飛表示，2021年京東年貨節期間，佛跳牆在東南省份火爆，成交額按年增長320％，一些老牌汽水按年增長207％，漢服增長78％，足浴盆在武漢增長115％。

其二是「宅經濟」火熱，清潔產品漲幅迅猛。拼多多新消費研究院副院長劉中琪介紹，拼多多家居百貨銷售數據顯示，從「年貨節」到「春節不打烊」，家庭清潔、除菌防護、廚房餐飲相關產品銷量上漲。日用除菌產品相較去年同期增長超過210％，而家庭清潔用品的漲幅則達到300％。

其三是「鮮花熱」，今年西洋情人節剛好是大年初三，「結婚」、「鮮花」成網路熱搜詞。支付寶搜索數據顯示，今年春節假期前三天，網友搜索「結婚」的次數是去年春節假期前3天的3倍多；這3天「鮮花」搜索量也較一月同期增長了129％。

另外還有「特產潮」。阿里旗下菜鳥物流的數據顯示，一場快遞春運正在進行，年貨從家鄉向一二線城市「反向奔跑」。腊八以來，發往北上廣深杭的訂單按年增長20％以上。

今年春節的消費也透出新契機。數據顯示，80後、90後正成為網購主力，個性化、差異化的創意產品更容易吸引他們關注。大陸國家郵政局周二（16日）公布，在農曆除夕（11日）至初四（15日）期間，全國郵政速遞業共攬收和投遞3.65億件包裹，較去年同期大增224％。

不過，就地過年雖帶旺了線上消費，但實體零售企業受到明顯影響。中國經營連鎖協會有關負責人表示，春節是一年一度外出務工、經商、上學人群回鄉消費的難得機會。春節前後銷售業績通常會占到零售餐飲企業全年銷售的20％至30％。受返鄉人群減少影響，2021年春節期間縣域市場或出現下滑景象。

(中時 )