東彰南延段突破瓶頸，交通部正式再核定4.95億拓寬溪洲至二林路段。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

東彰南延段突破瓶頸，交通部正式再核定4.95億拓寬溪洲至二林路段。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

為了改善彰化東側缺乏南北向快速路網問題，彰縣府推動闢建八卦山麓之東彰道路，分北、中、南段，全長28公里。中段已經完工通車，北段8月要動工土，南延段終點僅至榮光路，勢必要拓寬，交通部帶來新春賀禮，2月2日正式核定，6月也要動土，全線通車後，串聯台74甲線、台76線及台3線，發揮區域路網功能紓解國道1號及國道3號中部車流。

東彰南延段卡在最後一哩路必須辦理拓寬，彰化縣政府持續規劃東彰南延段接續拓寬自溪州鄉榮光路，從下水埔堤防與二水堤防交界處往南拓寬縣道152線，至二水鄉民生路的縣道141線為止，計畫拓寬長度1640公尺，交通部終於在2月2日正式核定「縣道152線（溪州榮光路至二水民生路段）拓寬工程」，補助總經費4億9500萬元，中央補助款3億7807萬元，彰縣府配合款1億1693萬元。

縣府工務處表示，目前東彰南延段與縣道152線拓寛工程，併案正辦理發包作業及相關程序中，預計今年6月動工，工程約900個日曆天，約到2023年底完工。

縣府工務處表示，東彰道路可串聯南投縣國道3號南雲交流道，其中東彰道路南延段工程計畫，範圍自縣道150線與彰95線延伸段平交路口起往南，終點止於縣道152線榮光路，計畫長度約5920公尺，計畫路寬為20至23公尺，並已獲核定補助建設經費6億8400萬元。

工務處表示，東彰道路計畫全線通車後，可串聯台74甲線、台76線及台3線，發揮區域路網功能及紓解國道1號及國道3號中部車流，提升本縣與南投、雲林生活圈之交通運輸服務功能。

(中時 )