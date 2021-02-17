關鍵製程設備大廠旭東（4537）受惠實體經濟逐漸回溫、防疫意識不減，自行車銷售暢旺帶動相關設備需求，加上半導體擴產潮啟動，元月營收達1.91億元，較去年同期大幅成長140.54％。

旭東在半導體設備市場已耕耘數年，並已打入晶圓代工、封測、記憶體等大廠，隨5G手機滲透率提升，促使以8吋晶圓廠為生產主力的功率元件、電源管理IC、影像感測器、指紋辨識晶片和顯示驅動IC等產品供應吃緊，加上半導體需求較預期強勁，晶圓代工龍頭大幅上修2021年資本支出，預期全球半導體資本支出有望年增近10％。

此外，旭東作為自行車相關設備領導廠商，受惠防疫商機興起，英、法、義等歐洲國家紛紛擴大自行車道與購車補貼，鼓勵市民們以零碳的自行車回歸封城前的日常。對消費者而言重視健康是常態性，因疫情讓更多人接觸自行車，預期疫情過後，騎乘習慣與愛好仍將延續。台系自行車大廠表示，客戶訂單能見度已達2022年第一季，並預期2021年出貨量將成長20～30％。

整體而言，除半導體、自行車相關設備營收比重持續提升，旭東布局已久的醫療設備也將在下半年開始導入量產，細胞掃描機投入逾四年研發，以旭東擅長的AOI技術與生技醫療業者合作，應用在子宮頸癌細胞篩檢及CTCs篩檢，目前已研發完成，正在進行量產前期準備，將帶動旭東下一波成長動能。

(工商 )