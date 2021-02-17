股票造市制度即將於6月30日上路，為獎勵證券商加入股票造市者（MM）及交易獎勵參與者（LP），以活絡優質低流動性股票交易，證交所已完成相關作業辦法，明定MM應履行報價責任，於開市後5分鐘至收盤，為選定股票提供買、賣報價，且申報買、賣價差不得大於3％，另每筆買、賣報價不得低於5交易單位或總金額應達20萬元以上。

證交所表示，未來MM應對一定數量之特定股票提供買賣報價，LP以對特定股票參與交易為限，相關獎勵規範內容如下：

一、MM及LP專戶相關規範：依其自身風險控管機制得以專戶從事避險目的交易。

二、MM應履行報價責任相關規定：股票造市者於證交所集中交易市場開市後5分鐘至收市期間，為選定股票提供買賣報價，相關作業規範包括：

1.申報之價格應包含買進價格及賣出價格，且有效期別不得為立即成交否則取消、立即全部成交否則取消。

2.申報買進價格及賣出價格價差不得大於3％，計算公式為：（買進價格及賣出價格價差）＝〔（賣出申報價格）－（買進申報價格）〕／（賣出申報價格）。

3.每筆買進及賣出報價不得低於5交易單位或總金額應達20萬元以上。

4.當日報價維持時間應達集中交易市場開市後5分鐘至收市期間之50％以上，選定股票有下列三情事得排除計算：有證交所營業細則第58條之3第6項或第8項延緩撮合期間、揭示價格為漲停買進或跌停賣出期間、揭示之最佳買價或賣價為市價期間。

5.當月符合前四款之有效報價日數應達當月應報價日數80％以上，所稱應報價日數是指選定股票當月交易日數減除下列二種情形者：選定股票列為處置股票期間、選定股票採分盤集合競價交易方式期間。

三、MM及LP專戶之結算交割相關規定：股票造市者及交易獎勵參與者專戶內之證券得進行買賣相抵之交割，買賣相抵後仍有賣出餘額而無法應付交割數量者，得免除相關處置。

(工商 )