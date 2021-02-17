股票造市制度即將於6月30日上路，為獎勵績效良好第的股票造市者（MM）或交易獎勵者（LP），提高持續參與意願，證交所訂定「股票造市者及交易獎勵參與者經手費折讓標準」，明定相關經手費折讓，手續費折讓幅度多數達10％。

股票造市者及交易獎勵者經手折讓規定如下：

一、股票造市者-成交獎勵經手費折讓：股票造市者成交獎勵經手費折讓比率，是視股票造市者對選定股票當月普通交易成交量貢獻程度而定，選定股票經手費折讓範圍包含普通交易及盤後定價買賣金額。

而為鼓勵股票造市者對特定股票積極提供買賣報價，特定股票折讓比率除按相關標準計算外，另額外提供10％經手費折讓比率。

二、股票造市者-報價獎勵經手費折讓：考量股票造市者肩負買賣報價義務，須付出相當成本，如選定之特定股票當月全數符合買賣報價規定者，將依選定股票符合規範檔數另提供報價獎勵經手費折讓。選定檔數在5～9檔、10～14檔、15～19檔及20檔以上，當月經手費折讓比率分別為5％、10％、15％及20％。

三、交易獎勵參與者經手費折讓：月成交量比重若超過10％以上，交易獎勵參與者按當月日平均成交量提供成交獎勵經手費折，若月成交量比重未滿10％，則當月經手費折讓比率為10％。

(工商 )