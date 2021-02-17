富邦集團自1961年創立，將於今年正式邁入耳順之年，富邦證券與富邦期貨為歡慶富邦60周年活動這個意義非凡的日子，特別在2月到5月為期四個月以「富邦60 滿額最證最Pro」為主題規劃滿額抽獎活動，將送出超夯SUV RAV4、iPhone 12 PRO等大獎，希望藉由活動回饋與富邦攜手併進一甲子的廣大客戶，並廣邀全國投資人參與體驗專業有溫度的金融服務。

富邦證總經理程明乾表示，富邦集團的品牌精神就是要透過正向的力量，作為引領金融創新發展的力量，同時為客戶創造未來的無限可能。富邦證券近年來大規模提升資訊系統架構，不斷提供電子交易平台、線上開戶優化等便捷功能，去年度客戶透過電子下單比率已推升至73％。

此次特別在「富邦60周年」活動中包含現貨、期貨、海外股票、海外債及借款等商品，幾乎包辦投資人可直接進行電子交易的主要往來金融商品，就是為了鼓勵投資人到富邦證券體驗便捷的數位平台和專業的理財金融服務。

為滿足客戶年終獎金資金配置的需求，富邦證券與富邦期貨所舉辦的「富邦60周年」歡慶活動於農曆年前率先起跑，至5月底前凡客戶於活動期間任一月份交易指定商品達滿額條件，即可獲得1次抽獎機會，抽獎次數將可依交易金額累積計算，交易越多中獎機會越高。

富邦證指出，所有符合滿額條件客戶將統一於6月15日抽獎，將送出去年度銷售冠軍車款「王者休旅車RAV4 2.0 豪華版1輛」，以及20支「iPhone 12Pro(128GB)」，讓客戶除了能夠體驗快速專業的金融服務還能順便把大獎抽回家。

(工商 )