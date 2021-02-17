凱基投顧表示，在疫苗廣泛施打後，可能加速美國經濟復甦，在景氣復甦、企業獲利動能強勁，且無實質性貨幣緊縮的條件下，依然看好美股，惟因其漲幅已可觀，上漲空間將很難超過2020年，因此認為非美股市將優於美股、價值股優於成長股，而台股也將延續多頭格局不變。

凱基投顧日前發表報告指出，在拜登入主白宮後，美中關係可望和緩，惟仍須留意美聯準會（Fed）部分官員表示在經濟復甦後，可能討論減少購債等貨幣緊縮措施。在投資上，除長線趨勢中的數位經濟、電動車和替代能源預期可維持穩健成長，而短線受惠殖利率曲線向上的金融，和受益於經濟復甦的產業如傳統車市，亦有低檔反彈機會。

美國經濟在疫苗廣泛施打之後復甦可能十分快速，未來貨幣趨緊的速度將較上一個周期為快；而美國貨幣緊縮的時程，是美股是否反轉的重要關鍵。雖市場預估2023年中才會有第一次升息，但由於今年經濟復甦速度可能甚為迅速，凱基投顧預測，未來有可能提前升息，但在Fed與市場溝通更加良好的情況下，貨幣緊縮將不致在半年內發生。然市場對緊縮預期的改變仍將加大市場的波動，這在經濟復甦格外強勁的情況下更容易發生。

台股2021年以來的多頭表現延續2020年底的強勁走勢，雖然市場普遍認為是全球資金寬鬆所堆砌出的泡沫，但基本面仍持續好轉且優於預期是不爭的事實。凱基投顧仍看好台股，支撐多頭的因素則來自數位經濟的延續、5G的持續升級、汽車電子化的加速、原物料報價的持續走揚等將帶動企業獲利延續成長循環，其次則是全球央行維持寬鬆政策，以及各國政府延續積極的財政擴張政策所致。

惟第二～三季期間恐容易面臨：（1）重複備貨所導致科技業的庫存修正風險；（2）拜登的增稅政策與科技業監管政策意外過關的風險；（3）QE縮減擔憂提升等三項潛在風險。不過，整體而言，今年股市仍看好，但波動將加大。就台股而言，企業獲利仍是支撐台股最大的動力。

(工商 )