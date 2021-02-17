剛剛結束長達一周的春節連假，想出遊的心情又蠢蠢欲動，告別冬天迎接春意盎然的溫暖季節，許多人也開始規劃春遊，台南晶英酒店開春住房專案強打「Hello 新騎天」，再度攜手在地老字號自行車「JOKER傑克牌」，即日起至6月30日止，周日至周四入住16坪小西門家庭套房，免費贈送價值近七千元的「Hello Kitty袋鼠車」，三天兩夜雙人含早餐只要12,999元，傳奇卡通人物成為家庭悠閒同樂的最佳拍檔。

嶄新的一年，在無法踏出國門以前，國旅熱度依舊鼎盛，旅宿業者相繼使出渾身解數，推出多元化住宿方案吸引客人，然而在節能減碳與運動健身的生活觀念日趨重視之下，騎乘腳踏車毅然躍身成為最夯的「零碳足跡」休閒娛樂。再加上交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，邀請國人走出戶外，感受山海大自然帶來的魅力，台南晶英看準這股風潮，再度與在地耕耘數十載、口碑享譽全台的「JOKER傑克牌」合作，推出「Hello 新騎天」住房專案，到台南吃香喝辣之餘，還能夠將集結可愛和實用於一身、每台市價6,990元的「Hello Kitty袋鼠車」輕鬆帶回家。

「JOKER傑克牌」自從由台南昇陽自行車代理後，延續品牌核心價值，除了注重整體設計細節與車架品質，還跟上與超萌卡通人物聯名的趨勢，推出「Hello Kitty袋鼠車」週年紀念款，除了向可愛教主致敬，經典紅白色系穿插，還搭配超輕鋁合金車架以及日本SHIMANO 6段變速系統，值得推薦的是擁有獨家專利像袋鼠口袋的置物車架，讓您隨身物品都能裝進籃中，輕鬆解決置物煩惱，萌度破表的凱蒂貓大頭佈滿車身，完全收服少女少婦們的夢幻心境。

旅行即是生活，台南晶英酒店官網限定「Hello 新騎天」住房專案，除了讓旅人的足跡踏遍府城外，也能享有頂級酒店的寵愛禮遇，寬敞舒適的16坪小西門家庭套房，醒來後可以選擇到飯店獨家「府城風味早餐」來碗台南必喝牛肉湯、嚐嚐飽滿的海鮮粥、杏仁湯等，精緻慢旅三天兩夜含早餐加贈腳踏車，兩人成行只要12,999元；透過慢騎、樂活的態度，體驗像在地人一般地生活，在騎乘中了解城市的脈絡，進而感受穿梭巷弄間的美妙。

(工商 )