連假結束，天氣轉冷，又是泡湯好時機，花蓮瑞穗天合國際觀光酒店即日新推出「樂齡泡湯遊一泊三食住房專案」，入住賓客之中有55歲（含）以上預訂此專案，莊園精緻客房平日10,400元起+10%，此外另有四人房、六人房、八人房可供選擇，適合三代同堂出遊。專案依房型人數附贈早餐、晚餐和午餐輕食券，可於客房內享受瑞穗特色溫泉「黃金湯」和戶外108池「金色水樂園」，不論是水療氣泡按摩床、飄飄河，還是露天泡湯、石板浴一次滿足，適合家族安排春季出遊，享受一趟孝親度假之旅。

瑞穗天合國際觀光酒店「樂齡泡湯遊一泊三食住房專案」即日起至6月30日，賓客之中有55歲（含）以上即可預訂，需於入住時出示身分證件。專案指定入住莊園棟房型，從雙人房到八人房，皆可滿足不同的旅遊型態，特定房型內更有兩套衛浴設備、兩個泡湯池，讓一同出遊的賓客可輕鬆自在享受沐浴、泡湯時光。專案依房型人數附贈早餐、晚餐和午餐輕食券，三餐全包式的方案讓遊客不需再另外安排外出行程，悠閒地在南歐城堡內泡湯、戲水、享受室內按摩水療池，跟著春回大地的腳步一起慢活養生。

瑞穗天合國際觀光酒店共有21種房型，主打全客群市場，可符合情侶夫妻、親子、三代同堂與寵物友善等不同的需求，其中莊園棟特定房型雖連通但又保有獨立起居空間、浴室的設計，適合孝親出遊，且館內設施豐富，不需再安排額外行程，只要到了酒店即可定點放鬆度假，減少舟車勞頓的疲累。此次推出『樂齡泡湯遊一泊三食住房專案』，尤其適合家中青壯年帶著長輩安排一趟孝親之旅，維繫感情之餘更以瑞穗特有溫泉『黃金湯』為長輩們注入源源活力。

瑞穗溫泉迄今已有百年歷史，瑞穗天合國際觀光酒店在規劃之初，就定調以「享溫泉遊莊園」為酒店的發展主軸；除了溫泉主題之外，館內免費設施相當多元，占地2,300坪共108湯池的金色水樂園，可讓樂齡族輕鬆享受室內溫水的水療池、飄飄河、氣泡按摩，戶外設施則包含：露天泡湯、石板浴等，近期也新增了旋轉木馬、小火車、比比狩獵場等老少咸宜的設施，以及具備在地特色的「瑞穗市集」，琳瑯滿目花蓮在地農特產、原住民飾品以及風味小食，好逛、好玩又好吃。此外歐風的「綠景公園」、「情人天空步道」、「黃花風鈴木步道」與「落雨松步道」，也是放鬆心情散步、拍照打卡的好去處。

喜愛芳療Spa的樂齡族，絕對不容錯過全台唯一服務據點的「悅椿Spa（Angsana Spa）」，悅椿Spa隸屬於國際知名Spa品牌「悅榕集團（Banyan Tree Group）」旗下，使用的按摩原料全部取自於天然花卉和鮮果，由獨家配方秘制而成，結合東西方精妙手法及古老芳香療法，徹底放鬆身、心、靈，為賓客締造獨一無二的精緻享受，療程配套也依男女提供不同的客製化服務，讓消費者不需出國即可體驗國際級的按摩技藝，全然沉浸於悠閒的氛圍之中，房客還可享60分鐘以上療程8.5折優惠。

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