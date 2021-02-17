放了七天年假，今天又回到工作崗位，有人已經按照傳統習俗在初五舉行開工儀式，有人根據農民曆提早在初四就先行開工拜拜，但命理風水專家邱彥龍老師表示，實際上今年最好的開工儀式吉時應該落在農曆初十一中午12點多左右，所以可以先行正常開工，但把開工儀式留到2月22日，如果懂得運用古代這個皇帝御用祕法，也就是天文最高殿堂的法門，那麼｢天星奇門」將可保佑大家一年事業長紅、財運大爆發、逢凶化吉，疫情盡快結束，事事順心。

邱彥龍老師表示，｢天星奇門開運法」須配合天時、地利、人和、法門，再加上正信念誠心誠意的祈求，台北市在農曆正月初十一（陽曆2021年2月22日）上午12點10分，1分鐘內要完成這個祈願開運法。

各縣市開工吉時祈福開運時間

基隆市：中午12：09

台北市：中午12：10

桃園市：中午12：11

新竹市：中午12：12

苗栗市：中午12：13

台中市：中午12：14

彰化市：中午12：15

雲林市：中午12：16

嘉義市：中午12：15

台南市：中午12：17

高雄市：中午12：17

屏東市：中午12：17

南投市：中午12：15

宜蘭市：中午12：09

花蓮市：中午12：10

台東市：中午12：14

澎湖馬公：中午12：19

金門：中午12：23

馬祖：中午12：14

綠島：中午12：13

蘭嶼：中午12：17

非以上經緯度地區，時間亦不相同。

【天星奇門開運法】

步驟1：準備空紅包袋放置口袋，將供品擺放工廠、商家、住家門口，將香腳綁上紅繩，記得打活結，然後點香，拿著香往西南走15步(大步小步皆可)，祭拜、許願，如果沒香，就手持活結紅線，合十拜拜。

步驟2：記得祭拜時要先向天地述說自己的姓名、生辰、住址跟祈求事項，然後9拜，將紅繩取下放置紅包袋中，隨身攜帶一年。

步驟3：許完願望，立即回到香爐前，準時插香，如無香，即回到香爐前，雙手合十拜，念自己的名字，右腳踏地喊「上申」，這樣｢天星奇門開運法」就可以讓您一年財運亨通，願望實現。

邱彥龍老師提醒，保持愉快心情與恭敬心，最好在2月22日12點00分開始走天星奇門，許願，準時插香完成祈求法門，並在一年內謹言慎行，不要讓自己有攻擊與傷害的言語及行為出現，行車注意安全，願望就可望實現，等待迎接美好的一年。

(中時新聞網)