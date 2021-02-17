美國總統拜登今天將避開國會歧見，直接走訪民間尋求支持他的1.9兆美元（約新台幣54兆元）經濟紓困案，預定晚間在威斯康辛州出席美國有線電視新聞網（CNN）與民有約活動。

法新社報導，美國國會議員還在消化前總統川普彈劾案宣判無罪後的餘波，拜登就斷言他能避開黨派紛擾，直接爭取民意支持。拜登預定今晚9時（台灣時間17日上午10時）在威斯康辛州密爾瓦基上CNN節目與民眾對話。這是他上任後首度離開華府正式出訪。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴記者，這場直播活動將可見到拜登「在威斯康辛州現身與民眾談話，有支持他的民眾，也有與他意見不同的民眾」，還稱拜登會聚焦在通過他的紓困案上。

拜登選擇在威斯康辛州與民對話並非巧合，他去年11月大選在威州僅以2萬票之差擊敗川普，威州在2022年期中選舉與2024年總統選舉也將再度受到關注。

拜登18日將到密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo）視察輝瑞大藥廠（Pfizer）工廠，了解2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗生產進度。

拜登隔天將透過視訊與七大工業國集團（G7）各國領袖開會，也會在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）線上會議演說，尋求在國際舞台上宣揚他的經濟振興方案。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1100217

(中央社)