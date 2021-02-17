據韓聯社報導，南韓外交部16日表示，南韓外長鄭義溶當天同大陸國務委員兼外長王毅通電話，雙方就韓中關係、韓半島問題、地區局勢等彼此關切深入交換了意見。雙方重申安排大陸國家主席習近平訪韓決心。

王毅祝賀鄭義溶就任新任外長，並希望雙方建立良好的友誼和工作關係，推動兩國戰略合作夥伴關係邁上新台階。陸方重申大陸國家主席習近平訪韓的決心，雙方商定將繼續保持溝通，在新冠疫情趨穩後盡早促成習近平訪韓。

兩位外長一致認為，兩國領導人和高層交流為深化雙邊關係起到重要作用，商定借「韓中文化交流年」進一步促進雙邊交流與合作。王毅邀請鄭義溶訪華，鄭義溶對此表示感謝，並提議雙方協調具體的訪問日程。

朝鮮半島問題方面，雙方商定為穩定管控朝鮮半島局勢，以及推動朝鮮半島完全無核化與和平進程取得實質性進展而保持密切協作。

此外，雙方還就去年底成立的「東北亞防疫衛生合作機制」的具體發展方向交換了意見。

(中時 )