台灣已經步入高齡社會，65歲以上人口超過14%！隨著平均年齡提升，如何照顧樂齡長輩健康，是每一家人都不能忽略的課題。尤其天冷時，我們必須特別注意長輩的血壓與血脂。

食物中的鉀與抗性澱粉是幫助維持血壓血脂的重要營養素，烹調時多選擇鉀、抗性澱粉含量較高的食物，如：根莖類的馬鈴薯，並試著調整烹煮方式，利用蒸烤的方法減少食材與水直接接觸，就能讓長輩補充更多冬季所需的營養！

●步驟1，選用鉀、抗性澱粉含量高的食材

鉀離子是調控血壓最重要的營養素，足夠的鉀離子可以幫助我們將水份留存於體內，讓血液維持適當濃度，而抗性澱粉是腸道細菌的養分，協助我們調節腸道健康!

根據美國農業部(USDA)農業科學研究院以及台灣衛生福利部食藥署(FDA)的資料，褐皮馬鈴薯每一百克就含有413毫克鉀，是一般白米飯的10倍，抗性澱粉含量也高達3.2克。

馬鈴薯因為質地鬆軟，料理變化性高，可以幫助咀嚼能力不佳的長輩更容易補充營養，是十分適合長輩的食材。

●步驟2，蒸烤、冷藏保留更多鉀離子與抗性澱粉

平常我們為了讓口味清淡、少油少鹽常常使用水煮、汆燙的方式，但鉀離子是水溶性營養素，非常容易因接觸水的烹調而流失，所以雖然蔬菜類含有不少鉀，但在汆燙的過程中可能就流失了大半！如果我們想要保留更多鉀離子又兼顧美味，料理時用蒸或烤會是最適合的方式！

除此之外，抗性澱粉受到烹調加熱也會減少。以馬鈴薯為例，烤的馬鈴薯或煮過冷藏食用的馬鈴薯抗性澱粉可以維持較高的含量。在冬天，我們準備餐點時不妨可以試試烤馬鈴薯，不僅製備簡單快速，綿密厚實的口感也是最適合冬天的暖胃料理。

根莖類的馬鈴薯，最好利用蒸烤的方法，減少食材與水直接接觸，營養不流失。(示意圖/Shutterstock)

冬季好料理-焗烤起司馬鈴薯

焗烤起司馬鈴薯是道濃郁又溫暖的料理，製作備料上也不難。

馬鈴薯提供優質碳水化合物、抗性澱粉、鉀離子，而鮪魚、起司具備豐富的優質蛋白質與鈣質，都是樂齡長輩跟小朋友不可或缺的營養素！

馬鈴薯用烤的方式不僅能完整保留鉀離子，連抗性澱粉也不會因過度加熱而完全流失，可以說是家庭主婦最容易照顧到全家人的美味料理，一起來看看怎麼製備吧！

.材料：

褐皮馬鈴薯2顆/鮪魚(罐頭)30克/花椰菜25克/彩椒25克/玉米粒20克/起司片1片/鹽巴少許。

.步驟：

1.褐皮馬鈴薯用電子鍋或微波爐蒸熟。

2.加入鹽的滾水中汆燙彩椒丁和花椰菜丁。

3.將鮪魚罐頭和玉米罐頭瀝乾，與彩椒丁和花椰菜丁混合成餡料備用

4.在蒸熟的褐皮馬鈴薯上切開一刀，並放上餡料。

5.鋪上一片起司，並用烤箱或微波爐融化起司後即可上桌。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)