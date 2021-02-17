不少藝人都坦言演藝圈要賺錢不難，但錢來得快、花得也快，演藝事業也不見得能一直一帆風順，因此關鍵是「守得住錢」，不少藝人選擇投資副業，但沒虧錢的是少數，綜藝天王吳宗憲就是一例，憲哥20多年來靠本業加上副業賺了不少，他另有一項投資，就是買房地產，台北市的精華地段幾乎都有他的房子，光內湖區行善路吳宗憲就買了10戶，而他眼光非常精準，手上的房產早翻了數倍，財力驚人。

吳宗憲投資副業相當出名，眾人皆知他花了數年經營LED事業，但最賺錢的，其實是餐飲業，憲哥當年是台灣第一個引進茶餐廳的人，直到後來女兒Sandy要出國念書，他才將經營權讓出給別人，之後陸續又做了行李箱、吸塵器、果膠等，吸金有術，而他賺到錢之後，就會拿來置產。

吳宗憲在2015年用3億現金買了信義區一戶豪宅，2019年用8千萬標下信義區樓中樓法拍屋，傳出多由大女兒Sandy接洽，是要給她做工作室，之後又傳看中大安區另一間指標豪宅，跟張震、周渝民當鄰居，這戶負責人則是二女兒吳則含。

憲哥曾接受《ETtoday新聞雲》訪問，自豪眼光精準，20多年前就看準東區房價潛力，砸上千萬買了300坪店面，如今已漲到4、5億，目前是讓Sandy開咖啡廳，也說在北市蛋黃區都有置產，「光是這條街上（內湖行善路）應該就有10戶」，如今這地段房價一坪約50萬，假設一戶60坪計算，10戶也要花個3億。

但吳宗憲對此態度低調，說這些錢都是他「多賺的」，目前手上有3個人氣節目，年收入粗估7千萬，也持續發展副業，還透露小時候父母幫他算命格，說他一生不愁吃穿，他直呼有夠準，因為他一輩子都很忙碌「勞碌命」，永遠停不下來，最苦惱是希望子女不要吃苦，但又不想他們因為老爸有點錢過得太放鬆，心情矛盾。

(中時新聞網)