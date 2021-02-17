台南市長黃偉哲今天上午分別在民治、永華市政中心新春團拜，被問到是否恢復舉辦鹽水蜂炮，他說，之前因疫情宣布暫時停辦，現在因桃醫危機獲得舒緩，所以再把鹽水蜂炮拿出來討論，前提是要兼顧防疫跟地方民俗，這一、兩天就會跟廟方磋商做出決定。

鹽水蜂炮之前因為桃園醫院群聚感染疫情，上個月宣布暫時取消，但最近隨著桃園醫院疫情已舒緩，恢復舉辦鹽水蜂炮的聲浪湧現。黃偉哲今天表示，鹽水蜂炮復辦前提是要兼顧防疫跟地方民俗，另外，因有些炮城已做好也無法放更久，造成的損失也要一併思考，看有沒有辦法得到一個大家都能接受的方案。

如果廟方覺得沒辦就給予補助，這也是一種想法跟考量，各自有各自立場跟希望，結論就是說，希望跟廟方來達成一個兼顧防疫跟地方民俗的需求，希望能夠做好防疫，更兼顧已經布置的蜂炮、敬拜神明需求，從這兩個方向著手。

被問到還有一波局處首長人事異動，黃偉哲反問：聽誰說的？他說，目前有異動的就是常任文官輪調會持續進行，科長、科員、主任等久任的人選會視實際業務進行輪調，這是全年度的計畫。

(中時 )