歐陽龍的二女兒歐陽娜娜人美又有才華，7年前她演出電影《北京愛情故事》出道後，人氣長紅至今，近年她將重心轉往大陸發展，今年將滿21歲的她尺度也越來越開放，粉絲IG最近曬出一張她上身全脫，僅穿著一件黑色內衣的照片，少女酥胸半露，眼神也十分嫵媚，被讚過去的小女孩已變成超有韻味的小女人了。

五官精緻甜美的歐陽娜娜出道以來可說是男神收割機，她接連因作品和劉昊然、王源、蔡徐坤、李淳等人傳緋聞，還跟成龍兒子房祖名也傳過祕密交往，當時媒體報導歐陽娜娜和房祖名、林鳳嬌母子聚餐，密戀消息傳開，但後來傅娟駁斥，稱：「大家都瘋了」。

歐陽娜娜早年造型（右圖）比較保守。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博；中時資料照片）

或許是人紅是非多，歐陽娜娜近來上節目一舉一動都常登上微博熱搜討論，去年她和周揚青等人參加《潮流合伙人》，年紀最小的她在節目中受到其他來賓特別寵愛、照顧，但娜娜在節目中常擅自進「大哥」陳偉霆房間拿配件穿搭的舉動，被網友批評簡直像小偷。

歐陽娜娜曬出道時拍《北京愛情故事》劇照。（圖／翻攝自歐陽娜娜Nana微博）

今年2月情人節是歐陽娜娜出道7周年，本月14日歐陽娜娜曬出過去在《北京愛情故事》中的劇照，說：「出道七年，時間真快⋯，感謝這一路，給予我機會、幫助、陪伴和愛護我的人們，因為你們的支持，讓我更加堅定，感恩」。而上月底歐陽娜娜去參加央視春晚彩排時，在機場遇到不明男子襲擊，讓粉絲十分擔心，她隨後發文報平安：「剛剛工作完，放心，我是安全的」，第一時間先考量到粉絲心情，也顯露出出道7年的沉穩與淡定。

(中時新聞網)