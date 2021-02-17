美國海軍今年將部署雷射武器

美國海軍今年就能發射與驅逐艦徹底整合的高能雷射武器，而支持者說，這向部署導能技術邁進了一大步。

據美國《國防雜誌》（National Defense Magazine）報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）先進產品解決方案業務開發總監奧塔維亞諾（Joe Ottaviano）指出，有句老話說，戰場雷射距離部署似乎總還有1年，但他斷言，這次不同了。

簡稱「太陽神」（HELIOS），全名為「整合光學眩目與監視高能雷射」（High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance）的武器系統預定今年和阿利伯克級（Arleigh Burke Class）Flight IIA構型驅逐艦的神盾戰鬥系統（Aegis combat system）整合，成為艦上武器的一部份。

洛馬已將「太陽神」（HELIOS）雷射武器系統交付海軍

奧塔維亞諾說，這套完整的武器系統目前絕無僅有，而戰力也超乎預期。「太陽神」的威力可達60瓩，強弱調整自如，低到能「閃瞎」感測器，而在高能狀態下，則能在無人機、低飛軍機，甚至某些飛彈身上打出窟窿。

洛馬的海軍作戰和飛彈防衛系統業務開發總監萊格里（Jason Wrigley）說，好幾十年來，大家一直都在談雷射武器系統的前途和可能性。「如今我們終於達到這里程碑，」他說，「將整合的雷射武器系統交付海軍，成為神盾戰鬥系統的一部份，真是令人振奮。」

洛馬2018年和美國海軍簽約，2020年進行了重大的設計檢討，還有工廠資格審定。

(中時新聞網)