元宵節將屆，新北市中和區公所於元宵節前夕舉辦「新北犇騰」牛年小提燈發送活動，今年受到新冠肺炎疫情影響，將分為2天7時段發放，共將發放2000個創意手作小提燈，將採實聯制領取，數量有限發完為止。

中和區長賴俊達表示，今年發送牛年「新北犇騰」小提燈，共有3款設計「功夫牛」、「牛來富」、「牛哞王」造型套組及多組合配件向大家拜年，功夫牛象徵運動保健康，牛來富祝大家財富廣進，牛哞王照顧守護新北。

今年提燈不只擁有寓意更提倡環保創意，運用生活中移動式電源取代電池，可利用手機、手電筒、小夜燈等作光源，動動手組裝容易，輕鬆上手充滿樂趣，創意療癒時尚小物別具巧思。新北牛年小提燈除了至公所等4據點領取外，亦可至民政局網站下載各款小提燈圖檔，不用排隊領取也能在家DIY製作。

今年小提燈發放為加強防疫措施，避免人潮群聚集與縮短民眾排隊時間，特別以多時段擴增發放據點分區分流控管人數發送，請前來領取燈籠之民眾配合量測體溫及酒精消毒、全程佩戴口罩、保持安全社交距離不飲食與實聯制方式領取，守護民眾健康喜迎佳節。

2月20日（星期六）

中和區公所1樓，上午10至12時、下午2至4時、下午5至時。

2月21日（星期日）上午10至12時

中和區公所1樓（中和區景平路634-2號）

秀峰市民活動中心（中和區景德街25號1樓）

莒西市民活動中心（中和區莒光路200號之3）

景本里集會所（中和區景新街399巷12號）

(中時 )