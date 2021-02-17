民進黨執政的高雄市被抓包在官方刊物上使用簡體字！國民黨政策會專員、前高雄市長候選人李眉蓁發言人呂謦煒指出，在高雄市文化局的月刊上竟然使用了「有愛無心」簡體字「愛」，是否代表現在的高雄市府團隊覺得「有愛無心」沒關係，「只要奪權上位就好，不必真心愛高雄？」

呂謦煒指出，在高雄市文化局民國110年2月出版號《文化高雄》高雄藝文月刊上，竟出現了簡體字。他說，這本月刊平常介紹許多高雄市的藝文活動，在一些高雄藝文景點也都會免費供市民、遊客取閱，頗獲好評。然而，在這一頁介紹愛情相關活動的「愛情牛」一詞中，竟然使用了「有愛無心」簡體字「愛」。「這竟然還是在主責文化的高雄市文化局正式刊物上出現，是否也太過諷刺？」

呂謦煒質疑，在民進黨籍的陳其邁上台擔任高雄市長之後，一些政黨或團體對市府的監督似乎削弱了很多。國民黨執政時期，在市府活動中偶然看到簡體字便大肆批評，總是視為洪水猛獸的民進黨或時代力量，是不是也該有點說法？

呂謦煒抨擊，他不會像某些綠營人士一樣上綱上線，認為這是中共「文化統戰」，但我們保有中華文化的重要精髓，又是主管文化的文化局，這種錯誤我認為不可接受。還是說，現在的高雄市府團隊覺得「有愛無心」沒關係，只要奪權上位就好，不必真心愛高雄？

他也強調，繁體中文是中華文化的瑰寶，全世界也僅剩下台灣等少數地區仍作為官方規範文字，值得我們珍視愛惜。然而，理應維護並推廣中華文化的高雄市文化局，卻在刊物上使用簡體字，實在不能輕易視之。

(中時 )