據勞動部近日公布的2020年「部分工時勞工就業實況調查」發現，若比照OECD標準的「周工時未滿30小時」做為部分工時勞工標準，去年調查時的部分工時勞工占比相較前年調查時增加18.26％，推估是因為受到新冠肺炎疫情影響，企業實施減班休息、導致周工時下降所致。

該調查指出，去年5月受僱從事部分工時占比較高為65歲以上高齡者、達20.15％，而15歲至24歲則以15.53％再次之；又以住宿及餐飲業僱用部分工時勞工比率最高達13.39％。

該調查發現，有32.9％的部分工時勞工為「在學生、準備升學或考試」，家庭主婦（夫）則有22.6％，而另在別家公司工作的斜槓者也有18.8％。

調查也發現，按時計薪的薪資從2018年的平均160元、上升至去年的179元，按日計薪也從1205元上升至1601元，而按時計薪中又以「教師」最高達309元，按日計薪則以營造工達2251元最高。

(中時 )