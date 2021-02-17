太扯了！一名網友發文分享在好市多遇見一對父子來退貨，只見對方拿著吃到只剩一片肉和兩口麵的部隊鍋，說要退貨，工作人員說要請示主管後，孩子竟說「打電話確認過這含萊克多巴胺」，引發網友討論，許多人大嘆上樑不正下樑歪，從小培養當奧客？

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文分享，昨天在好市多遇到奧客！一位父親帶著大約國小5、6年級的兒子，手上拿著一盒吃到只剩一片肉和兩口泡麵的部隊鍋要退貨，讓店內的客服人員看了很是為難。

該名網友指出，工作人員表示要詢問主管意見，才能做決定，未料，孩子聽了竟振振有詞地說：「可是你這有萊克多巴胺，我們打電話問過了！」而孩子的爸爸只在旁邊看著、不發一語，誇張行徑讓原PO看了很不舒服，至於商品是否退貨成功，他並不清楚。

貼文引起網友討論，「這種教育不行啊！」、「這要是我兒子我會讓他知道什麼叫賽德克巴萊」、「從小就開始培養當奧客」、「恥度無下限」、「這樣的家教，孩子未來堪慮」、「也太爛了吧！兒子這麼做家長也不阻止？」、「上樑不正下樑歪」、「奧客傳承不能斷」、「奧客與他們的產地，Costco隨時上演」、「丟臉無極限」、「國小就這樣，長大還得了」。

(中時新聞網)