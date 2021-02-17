統一獅主場上半季賽程已經公布，獅隊預計全年度在台南棒球場安排50場主場賽事，球隊回饋熱情長期支持獅子軍球迷也特別推出「2021年統一獅台南主場賽事套票」，將台南主場賽事看好看滿。

獅隊球團透露購買季票的球迷享有三大優惠，好康一：台南棒球場專屬自己的座位。好康二：優先至售票口兌換統一獅台南主場行銷主題活動贈品(不包含廠商活動贈品，請依現場規定辦理)，主辦單位有權依現場狀況調整。好康三：統一獅晉級職棒32年季後賽或總冠軍戰，享有統一獅主場優先購票權益。

本次台南主場全年度季票，已包含年度3檔次特殊主題日活動票價調整，每場加價150元，共計7場(上半季例行賽3場/下半季例行賽4場，如：2020年假面騎士主題日、2019年復古祭主題日等）

2021年統一獅台南主賽賽事共50場，分為全票與半票兩種方案，套票全票14,500元/ 50場(原價20,450元)、半票12,000元/ 50場(原價14,700元)，自19日中午12點起至全台統一超商ibon售票系統，或ibon網路購票平台，販賣時間為2月19日12:00至2月24日12:00。

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