大陸新華社背景微信公眾號「牛彈琴」17日撰文指出，大陸駐緬甸大使館網站，就當前緬甸局勢，大陸駐緬大使陳海日前接受緬甸主要媒體《聲音》、《十一》、《七日》、《緬甸時報》、《Frontier》書面採訪，這應該是緬甸驚變後，中方最重要最完整的一次表態，也是對一些涉華謠言最精準最直接的反擊。外交無小事，在這個節骨眼上，信息量極大。

牛彈琴分析，第一，中方事先不知情。

緬甸驚變後，不乏陰謀論，但陳海第一句話就很關鍵：「作為緬甸的友好鄰邦，中方高度關注緬甸近期發生的事情。……但對於此次緬甸政局出現的變化，我們事先並不知情」。

第二，中方不願看到現在局面。

陳海很坦率地說：「民盟和軍隊都同我們有友好關係 」。那結果就是：「出現現在的局面完全是中方不願意看到的。」一些人認為現在緬甸局勢有利於中國，完全是故意抹黑。

第三，中方正發揮建設性作用。

陳海兩次提到「建設性作用」，就是勸和促談，促進事情取得積極進展。所以，中方明確表示關注翁山蘇姬等人處境。所以，中方也提出，關鍵是要溝通對話，彌合分歧，使國家政治重回正常軌道。

第四，沒迴避中國使館門前請願。

陳海強調：「我們注意到近日大量緬甸公民走上街頭進行示威活動，部分民眾前往包括中國大使館在內的外國駐緬使館和國際組織駐緬機構遊行請願。」最關鍵是：「我們了解他們的呼聲，我們所做的勸和促談工作也反映了他們的合理訴求。」緬甸民眾所希望的，正是中方正在做的。

第五，中方對局勢的預判。

陳說：「目前，緬甸國內的局勢十分嚴峻，對立矛盾的局面可能進一步激化 ，我們希望各方都能保持冷靜克制，不要做激化矛盾、升級緊張的事情。」

第六，中方對緬甸軍方的特別呼籲。

陳海說：「當前形勢下，尤其不能使用暴力，要維護民眾基本權利。」這顯然是對緬甸軍方說的，也確實是為了緬甸好。

第七，對一些國家的忠告。

陳海忠告：「國際社會採取的行動應該有助於緬甸政治和社會穩定，避免激化矛盾。」

第八，直接駁斥涉華謠言。

陳海說：「我們注意到有關傳言，包括所謂中國飛機運送技術人員來緬、中國幫助緬甸建『防火牆』、中國士兵出現在緬甸街頭等。我可以明確地說，這些說法完全是無稽之談，十分可笑。」

第九，列舉謠言進行揭批。

陳海批評，網傳謠言一開始誣稱中緬正常貨運航班運載的是技術人員，配圖故意截掉「貨運航班」字樣，後又炒作飛機運載的是所謂「武器」，甚至有人PS圖片稱飛機運的是調料，前後矛盾，惡意栽贓。

第十，中國民眾也有意見。

陳海說了重話：「我們希望這樣的謠言不要再出現。如果這類流言還能在緬甸有市場，只能說明其背後有別有用心的勢力在操控和煽動。」

(中時 )