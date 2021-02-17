海巡艦塗裝加「TAIWAN」，總統府證實是蔡英文總統指示。（圖／海巡署提供）

今（17）日大年初六，也是開工的第一天，有報導指出，「國安高層」指示海巡艦艇上塗裝應加「TAIWAN」的字樣，以提高辨識度。總統府發言人張惇涵證實此消息，而所謂的國安高層，就是總統蔡英文本人。

張惇涵在臉書表示，在守衛海疆的任務上，海巡甚至比海軍更前線，除了巡防的任務以外，也要執行海上救援救難，以及查緝走私、打擊犯罪等治安工作。海巡的夥伴時常需要在第一線、近距離的執法，像是大家印象深刻的，去年底馬祖海域的大量違法抽砂船事件，就是海巡艦艇負責執法驅離。

海巡艦塗裝加「TAIWAN」，總統府證實是蔡英文總統指示。（圖／海巡署提供）

去年12月11日，總統蔡英文前往高雄主持安平艦下水典禮。張惇涵說，這不但是國艦國造的落實，也是展現巡弋海疆的決心；而為期10年，預計打造超過100艘艦艇的「籌建海巡艦艇發展計畫」，不僅如期如質，甚至超前進展。

「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝TAIWAN，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好。」離開前，蔡英文做了這樣的指示。張惇涵指出，新聞報導裡所稱的「國安高層」指示，不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文總統本人。

張惇涵表示，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在大陸單方面推動的「海警法」於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為持重。面對「灰色地帶衝突」的應對，TAIWAN的塗裝，能讓我們海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法，但不挑釁、不屈服，始終是我們堅持的立場。

對此，海洋委員會海巡署表示，目前有2000噸新北艦、1000噸台東艦及謀星艦、500噸澎湖艦，已在舷側塗裝「TAIWAN」，後續包含225艘大小型艦艇，將視維修期程辦理塗裝，並報請海委會核定。

海巡署強調，新增「TAIWAN」字樣是考量提升海上執法識別度為主，依相關規定及權責辦理，不會增加公帑，也不影響艦船艇妥善率，會以最短時間完成塗裝。

(中時新聞網)