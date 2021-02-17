中壽(2823)2018年11月啟動業務轉型後，成效逐漸浮現，不僅登錄人數連續三年持續攀升，統計至2020年12月，已穩居業界第五大，同時淨增年成長率，更為國內大型壽險公司最高。隨著公司轉型的腳步，新進業務員平均年齡下降、收入月均4萬元以上。面對新的一年，中壽宣布再推出「精英躍進計畫」，將開啟新階段的培育主管養成，協助精英人才在中壽開展自己的事業版圖。

中壽指出，有別於過去輔導業務員晉升至主任，「精英躍進計畫」更加進階、升級，鎖定專案身分的業務人員，鼓勵其再往晉升襄理之路邁進，提供優渥的津貼與補助獎金。同時，輔導有成的直屬主管，也能額外領到最高14.5萬元。

此外，「精英躍進計畫」特別導入LIMRA(美國壽險行銷協會)線上微學習課程「關鍵銷售系列」、「業務經營管理技能」，無論是業務人員或其直轄主管，都能藉此學習行銷技能與組織發展，並且於達成一定時數完訓後，發放LIMRA結訓證書。

提升同仁業務推廣效能，中壽除原本開發「i-Agent」系統後，今年因應行銷轉型，在國際知名顧問公司協助下，再推出「i-遊戲」與「i-探索」，透過這兩種新形態的行銷工具，結合大數據，讓業務員快速瞭解客戶需求，並透過智能運算分析推薦最適合的保障組合給客戶；為保單銷售工作注入話題性與視覺性，不僅提升效率，也有助精英人才能無後顧之憂全力衝刺事業。

中壽表示，啟動業務轉型後，不但擴大組織基盤，更帶入新血輪，讓整體通路呈現年輕化，目前20～40歲業務員占整體比近8成，且新人13個月定著率達77％，也較往年有顯著提升。

(時報資訊)