云辰(2390)啟動轉型，透過子公司處分轉投資之生產基地東莞利源電子有限公司100%股權，處分投資收入為人民幣2.94億元，初估處分利益約新台幣9億元，預計2月底前完成所有股轉程序，隨著轉型成果顯現，云辰表示，樂觀看待未來營運。

云辰近幾年啟動轉型，公司已轉型為提供軟硬體平台智慧生活與智慧安控服務方案的系統供應商，佈局中南美及歐洲安防市場，產品除防盜/防災/家庭自動化/影像監控，整合軟硬體平台及APP，以提供軟硬體平台智慧生活服務方案的系統運營商之經營，以服務為目標之商業型態，擴大公司商業經營模式及產品競爭力。

為因應市場與商業型態的轉型，執行生產基地移轉計劃，云辰於今年1月透過子公司EVERSPRING INDUSTRY(S)PTE LTD處分轉投資之生產基地東莞利源電子有限公司100%股權，其處分投資收入人民幣2.94億元，初估處分利益約新台幣9億元，預計2月底前完成所有股轉程序，此程序將根據實際進展依法令規定公告。

云辰也進行工廠生產流程、品質優化，提升自動化生產技術，達到系統化管理的目標，並降低總體生產成本、藉由即時管理，提升產品毛利及公司獲利能力。

云辰1月合併營收為5097萬元，年成長10.14%；云辰表示，2020年全球受疫情衝擊，整體經濟情勢嚴峻，對云辰也是具挑戰的一年，不過，云辰因商業經營模式成功轉型，在全球經濟不景氣下營收仍可持平，隨著佈局效益顯現，預期未來營收及獲利可望有優異的成長表現。

(時報資訊)