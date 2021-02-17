台灣的勞退新制參考其他國家退休準備改革經驗，現今帳戶型確定提撥制，以目前低利率環境來檢視，如果報酬沒有提升，大鍋飯的管理無法滿足個人需求，未來會影響民眾請領之退休金總額。中華民國退休基金協會有鑑於此，並考慮民眾個別財務狀況與風險偏好不同，鼓勵民眾可自選年金保險商品及基金商品。

觀察國外退休金制度改革經驗，很多人因擔心虧損，傾向保守選擇甚至不想選擇，然而，想要有充裕的退休生活水準，民眾一定要積極面對，盡早開始。元大投信指出，其實投資理財如果把握三個原則，自己打造退休金並不難，那就是：一、盡早開始。二、從熟悉標的下手。三、借力專業團隊。

一、盡早開始。低利率環境下，又面臨人口老化及少子化窘境，各國政府愈來愈無力負擔人民退休金，年輕人雖然感到「世代剝奪」，但從另一方面來看，年輕人優勢在於有時間，即使一開始投資金額較少，但可以透過時間複利效果滾大資產，因此應把握時間盡早投資。

二、從熟悉標的下手。市面投資理財商品眾多，第一步建議從自己熟悉的台股市場開始，較容易取得相關訊息，且台灣本身具備全球重要科技業供應鏈地位，過去十年台股配息率約4%，也是全球名列前茅，投資機會眾多，外資法人持有台股部位達4成之多，因此台股基金適合作為投資第一步。

三、借力專業團隊。透過專業資產管理機構選擇投資標的，投資人只需要專心於工作與家庭生活，將資金定期定額長期投入累積，等到退休後，再利用配息機制，得到每月現金流來源。

以元大台灣高股息優質龍頭基金而言，瞄準台股具「高恢復力」、「高殖利率」、「具長期投資價值」的高股息優質龍頭企業，規劃每年度含每月及年終配息共有13次配息機會。基金設計有配息及不配息級別，建議年輕人可先選不配息級別持續累積，善用複利效果，待退休後再轉成配息級別，以獲取現金流。

(時報資訊)