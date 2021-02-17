法國IT監控公司Centreon周二指出，關於公司提供服務的客戶，沒有一家有受到該國資安單位近期一份報告指稱的駭客攻擊影響。

法國國家網路安全局(ANSSI)在本周一揭露的一份報告中指出，駭客透過攻擊Centreon的監控軟體，侵入部分組織長達三年。

Centreon在聲明中表示，ANSSI已經證實，Centreon的客戶並沒有受到影響；然Centreon補充指出，駭客在以過時的開源軟體進行駭客活動之時，有15家實體被鎖定為目標；Centreon並無明列該15個組織單位名稱。

Centreon的客戶皆有來頭，包括法國公用事業公司EDF、電信商Orange、歐洲規模最大的法國巴黎銀行，以及法國司法部。

在該份報告中，ANSSI並無指名駭客，但表示作案手法類似於俄羅斯網路間諜組織的「沙蟲」。

這些針對Centreon等專精於資訊監控技術公司的穿透活動，亦顯示出數位間諜活動的興趣所在。

(時報資訊)