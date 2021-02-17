賴國隆開心拿出中獎彩券，表示一開始以為是10萬，大家一起對發現有6個零，當場尖叫。(吳建輝攝)

「娶某前、生子後」，彰化縣大村鄉民賴國隆，過年間與同學、友人6人集資36000，購買彩券「2000萬超級紅包」，18張一共刮出15張獎項，總將金高達1,032,000元，賴國隆表示，刮中百萬的是他同學高先生，預計今年四月要訂婚，真的是「娶某前，生子後」，運氣會特別好

中獎人賴國隆開心與叔叔出面受訪表示，往年都會趁著過年獎金高，跟叔叔、國中同學、同事一共6個人，集資買威力採、539等等彩券，但都沒有中過大獎，今年第一次嘗試刮刮樂，沒想到中了百萬，18張彩券中，就中了15張，當晚大家開心得大家，抱成一團。

賴國隆說，當晚18張大家1人分3張，15張中獎彩券包括1張百萬、1張1萬、2張5000、1張2000、10張1000，一共100萬零3萬2000元，超高的中獎率讓大家都相當傻眼；而刮出百萬的高先生淡定的說，原本以為是1萬，大家仔細對獎、沒想到一數有6個零，不敢相信自己眼睛。

彩券行老闆張百樂表示，他們6人是常客，當晚一行人將近11點到店裡，購買1本18張，價值36000元的彩券返家，沒多就就打電話回來表示他們中獎，原以為是開玩笑，沒想到是真的，如果不是常客，他也不會知道開出獎項；該張彩券是姪孫女拿給他們的，他們相當幸運，還特別包了一個小紅包給姪孫女。

賴國隆說，往年過年到元宵之間，他們都會義煮，做愛心餐，請鄉里獨居長輩、與低收戶享用，往年都會準備約50份美食，今年中獎會加菜，與大家分享喜氣，回饋社會，幫助弱勢，而明年一定會再接再厲，希望能開出千萬大獎。

6個人組隊刮刮樂，包含賴國隆的國中同學、以及公司同事，還有叔叔，刮中百萬的高先生(右3)，當天不僅是他的生日，4月更準備迎來人生大之日，讓人大嘆真的是「娶某前、生子後」。(吳建輝攝)

賴國隆17日特別回到彩券行感謝老闆，老闆開心燃放鞭炮。(吳建輝攝)

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