統振(6170)公告2021年1月合併營收為新台幣2.45億元，月增6.87％、年減13.58％，受惠於三大主要事業體營運穩健放大所致，若排除子公司統達之去年業績表現，統振今年1月營收在新台幣匯率升值影響下，仍逆勢較去年同期成長5.27％。

統振表示，1月營收仍站穩2.4億元以上水準，主要是受惠於能源、金融科技、流通三大主要事業體齊步穩健奠定營收成長基礎所致。統振指出，公司在金融科技事業方面，為台灣唯二獲金融科技創新監理沙盒實驗計畫辦理移工匯款業務的公司之一，日前立法院三讀通過「電子支付機構管理條例」修正案，預計於今年年中上路，屆時統振將可申請有限執照後落地。

統振進一步表示，以 2021年1月實驗成果來看，Q Pay有效註冊會員數在已較2020年1月成長1.5倍，統振將透過軟硬體的升級、客服效能的提升，以及強化與海外金融機構系統化的介接效率，致力建立更完整、多元、友善的金融科技行動APP系統-Q Pay環境，推進統振在台灣外籍移工匯款的市佔率提升，助力統振未來營運更上一層樓。

展望2021年第一季，統振維持審慎樂觀看法。由於全球疫情致使歐美各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升宅經濟、智慧家庭等的需求持續高漲，將創造統振能源事業訂單需求保持暢旺，有望推進今年營運成長表現；而在移工匯款金融科技業務上，因菲律賓、印尼及越南等地區農曆年節需求，匯款的時點將陸續於2月至3月湧現，將推進統振第一季業績表現向上成長。

(工商 )