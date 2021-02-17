一名63歲李太太近日與兒子、媳婦反應胸口覺得悶痛，偶爾伴隨喘不過氣，有宗教信仰的她，還跟媳婦說：「該不會是自己無意間招惹鬼神，自己被鬼壓床了。」日前在兒媳的陪同下到醫院進行健康檢查，透過心臟冠狀動脈血管攝影（CTA）檢查發現，心臟管狀動脈左前降枝中段已出現明顯鈣化以及有粥狀斑塊阻塞的現象，其阻塞程度將近90％，後續立即到醫院經專科醫師安排進行安裝支架手術。

●冠狀動脈血管阻塞 多因膽固醇、糖尿病控制不佳所致

北投健康管理醫院蔡聰聰醫師表示，冠狀動脈血管阻塞主要是心臟供應養分的冠狀動脈因長時間膽固醇及糖尿病控制不佳，形成不規則粥狀斑塊堆積，讓動脈硬化、堵塞，導致心肌缺氧壞死，嚴重時堵塞冠狀動脈，阻斷血液流動並造成冠心症，還可能引發急性心肌梗塞。

蔡聰聰補充，有三高（高血壓、糖尿病、高血脂）的人，若長期控制不佳，未改善生活型態，就容易造成動脈粥狀硬化，形成冠心症。

●糖尿病不易發現冠心病疼痛感 冠心症高危族群要當心

若有糖尿病問題罹患冠心症的機率是一般人至少2倍以上的風險，男性會增加2～3倍心血管併發症的風險，女性則增加3～5倍；且糖尿病患較不容易發現冠心病所引發的疼痛感覺，因此不容易發覺自己是否罹病，所以積極預防和定期安排檢查對於糖尿病患者來說相當重要。

一般大多人認為只有膽固醇過高問題才會造成動脈硬化，冠心症的危險族群還包含40歲以上男性、60歲以上女性、肥胖、停經後女性、三高（高血壓、高血脂、高血糖）、生活壓力大、有冠狀動脈家族史者及長期抽菸者等十大類。

●日常生活養成好習慣 出現胸悶、胸痛須留意

蔡聰聰提醒，近期正值入冬之際，日夜溫差略大，血管也較容易收縮，若出現胸悶、胸痛需提高警覺；建議平日應養成規律運動、健康飲食、正常生活作息、維持理想體重、戒除抽菸習慣以避免血管硬化，降低冠狀動脈疾病發生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)