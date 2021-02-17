昨(16)日位於菲律賓東方海面的熱帶擾動今(17)日上午8時正式升格為熱帶性低氣壓(TD01)，中央氣象局表示，該低氣壓有機會明(18)日發展為今年首颱「杜鵑」，預計下周二(23)中層水氣輸送到台灣附近，不過對台灣無直接影響。

根據氣象局資料顯示，該低氣壓上午8時的中心位置在北緯6.5度，東經134.5度，以每小時9公里速度向西進行，中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象預報員林定宜指出，目前該熱帶性低氣壓位在菲律賓東方海面附近，最快明天之前就有機會發展成今年第一號颱風「杜鵑」，未來路徑以通過菲律賓南方群島為主，下周一(22)、下周二進入南海，中層水氣將會輸送到台灣附近，中南部山區將可能有零星短暫雨機率，東半部也有局部短暫雨機率。

林定宜說，進入南海後基本上強度會持平為主，若路徑往北的話溫度較低，垂直風切也較大，將不利其進一步發展。

林定宜提醒，這波強烈大陸冷氣團還是民眾要關心的部分，今晚明晨苗栗以北到宜蘭都有10度以下，明天下半天水氣減少轉乾冷，輻射冷卻效應會更加顯著，19日清晨高雄以北、宜蘭、花蓮夜晚清晨也都有機會下探10度以下，民眾要做好保暖工作。

(中時 )