喧騰一時的幸福人壽掏空案，已經在監服刑的前幸福人壽董事長鄧文聰及黃正一，向瑞士EFG銀行貸款2.2億美元，因無法償還，被EFG銀行控告詐欺，台北地檢署調查後，認定EFG銀行核貸前有經過評估，同時銀行高層都知道鄧等人貸款的資金流進他們私人能掌控的帳戶，認定EFG銀行沒有被詐欺，17日將鄧、黃不起訴處分。

EFG銀行認為，鄧文聰、黃正一在2007年5月向他們銀行謊稱，為了擴大幸福人壽投資規模以達到更高的獲利績效、未來將以幸福人壽為最終受益人的基金及單位信託資產向EFG銀行質押借款；並在同年6月起以幸福人壽關係企業Surewin公司為借款人，讓EFG銀行陷於錯誤，到2014年12月，共核貸2億2575萬，鄧、黃則將資金挪為私用，安定基金接管後查明結果，EFG銀行才知道受騙。

北檢調查，EFG銀行在核貸前，包括經理吳曉雲及更高層的亞洲及香港分行CEO等主管都知情鄧、黃等人的借款目的與資金用途不同，且是向鄧、黃等人可實質掌控的公司帳戶，並經EFG銀行的法遵、法務長評估同意後才核貸；檢察官因此認定EFG銀行沒有被詐欺，鄧、黃犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

鄧文聰利用職權，涉向EFG銀行質押借款掏空公司，鄧共判刑20年定讞已入監執行。黃正一涉犯加重背信判刑8年半，洗錢罪1年半，合併執行9年6月；今年1月入監服刑。

(中時 )