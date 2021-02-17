為了帶給全球超過70%手機用戶更新穎與更安全的系統功能，近期最新版Android 12的相關消息不斷湧出。根據外媒報導，Google有機會在近期釋出Android 12的第一個開發者預覽版本（Developer Beta），提供給開發者們充裕的時間可針對app進行測試，並先行一窺新系統的最新特色與功能。

根據《SlashGear》網站報導，首個Android 12的開發者預覽版預計在近期釋出，而據了解本次僅有Pixel 3以上的機種可以升級，也就是將支援Pixel 3、Pixel 3 XL、Pixel 4、Pixel 4 XL、Pixel 5、Pixel 4a、Pixel 4a 5G。但此並非官方說法，因此還有可能有所變動（支援清單中還有提到Pixel 3A以及Pixel 3A 5G，對照Google官網文件，應該是指Pixel 3a以及Pixel 3a XL)。

依循過去的開發節奏，為了讓Android OEM廠也有機會能更早升級到最新版本的Android系統，報導指出包含Moto Edge+、Moto Edge+、Nokua 5.4、三星Galaxy S21 5G、realme 8/X9、小米11、Poco F2以及OnePlus 9、OnePlus 9 Pro等手機都有機會能升級到Android 12 Developer Beta來提前進行測試。

綜合整理近期關於Android 12系統的傳聞，在系統介面部分，控制中心的按鈕調整為多色設計（用上Google品牌LOGO的紅、藍、黃、綠四色設計）；通知中心原本的透明底層換成米白色；功能上，據傳會重新支援背面雙擊手勢（例如可以用於螢幕截圖、打開通知中心、或是啟用Google助理等使用者指定的功能）；以及支援App Pair功能，可以一次快速開啟兩個app，將手機的大螢幕有效的利用來提升效率。此外，據了解Google將會參照蘋果iOS 14的作法，在通知欄位顯示有app調用了相機或是麥克風等與隱私高度相關的功能，並可進一步查詢是哪一個app調用了這些權限，提高隱私防護層級！

(科技)