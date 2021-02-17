33歲的日本投手澤村拓一今年挑戰大聯盟成功，順利獲得紅襪合約，細節也在近日曝光，除了原本公布的2年240萬年薪以外，澤村拓一最多3年可領765萬美元(2.14億台幣)，目前紅襪已經為了他將左投手斯普林斯（Jeffrey Springs）指定讓渡，以清出40人空間給他。

澤村拓一與紅襪簽訂合約，前2年保障薪資共240萬美金，不過假如表現好、達到規定出賽數，還有激勵獎金、第3年的球團與球員選擇權等，2023年球團與球員都有選擇權，視表現調整年薪，根據美國權威記者羅森索(Ken Rosenthal)透露，合約總額最高來到765萬美元。

澤村拓一的球員生涯跌宕起伏，日職初期效力巨人時連2年繳出雙位數勝投，之後轉為球隊終結者，也曾拿下央聯救援王，多次入選日本隊國手，只不過去年跌落谷底，還被巨人交易到羅德，結果轉隊後澤村表現大復活，22場出賽自責分率僅1.71，在這樣的基礎上季後行使海外自由球員資格要挑戰大聯盟，順利獲得紅襪隊青睞。

根據美媒報導，澤村拓一有97英里(156公里)的直球，以及145公里左右的指叉球，是他的武器球種，另外還有較少用的滑球，3種球路搭配之下對於紅襪來說是相當不錯的投手戰力。

紅襪今日公布將28歲的左投手斯普林斯放到指定讓渡名單，以清出40人空間給澤村拓一，接下來一周要決定將斯普林斯釋出或交易，他去年首度加入紅襪，後援16場共投20.1局，承擔2敗且自責分率高達7.08。

(中時 )