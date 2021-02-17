「 博贏樂透彩券行」老闆詹佳穎開心的拿出同款的樂透彩，表示，小情侶就是刮中這款的頭獎500萬元。（馮惠宜攝）

位於台中市北區青島路三段168號「 博贏樂透彩券行」，在2月13日情人節前夕開出「超級麻將」刮刮樂500萬元頭獎，幸運得主還是一對年輕情侶；老闆詹佳穎說，自己代理經營樂透彩兩年首度開出如此大獎，得獎前她曾向土地公祈求，能開出大獎，而當日收養的兔子突然不安於「籠」溜了出來四處亂竄，當時就有客人預言是好兆頭。

「博贏樂透彩券行」彩券行老闆詹佳穎回憶大年初二(2月13日)情人節前一天約在晚上八點多有一對年約30左右的情侶進來購買一張500元的「超級麻將」刮刮樂，沒多久就聽到尖叫聲，原來他們刮中500萬元的頭獎，由於兩人無法置信，也拿給她核對，她恭禧倆人後，這對小情侶即開心離開。

詹佳穎說，兩人是生面孔，不熟客，但她很為他們開心；她說自已因租金壓力大，七年前經營運彩，兩年前獲親友協助成為樂彩代理人，一直祈求可以讓店裏中個大獎，過年前尾牙還向土地公祈願，沒想到一開年就有喜訊。

她也回憶，當天下午去年底收養的兔子r「咖啡」，從原本關在彩券行外面籠子裡溜了出來四處亂竄，當下店內客人幫忙抓兔子，互相協助終於抓到了，當下即有店人起鬨說，該不會是要開出大獎的預兆吧，沒想到隔幾小時即有客人中了500萬的大獎；現在想想真是好兆頭。

刮出頭獎的當天，「 博贏樂透彩券行」收養的這隻兔子逃脫出籠子，似乎是預先報喜。（博贏樂透彩券行提供／馮惠宜台中傳真）

位於台中市北區青島路三段168號「 博贏樂透彩券行」，在2月13日情人節前夕開出「超級麻將」刮刮樂500萬元頭獎，店家在店門口貼出喜訊。（馮惠宜攝）

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