移民署中區事務大隊台中市第二服務站迎接開工日，員工齊心協力地清潔打掃廳舍並為落實防疫加強環境消毒。（王文吉攝）

移民署中區事務大隊台中市第二服務站迎接開工日，員工齊心協力地清潔打掃廳舍並為落實防疫加強環境消毒。（王文吉攝）

每逢春節來臨，家家戶戶都會打掃環境、除舊佈新，以新氣象來迎接新年。移民署中區事務大隊台中市第二服務站也不例外的清潔灑掃環境，讓員工與民眾感到清新愉快又可以落實防疫，以充滿新春氛圍的廳舍迎接嶄新的一年。

為迎接開工日，服務站員工齊心協力地清潔打掃廳舍並為落實防疫加強環境消毒，讓民眾有舒適安全的洽公環境；初次在服務站迎接新年並協助環境維護的替代男小曾說「在國外就學時，至外國公部門洽公覺得冷冰冰缺少些人情味，相較台灣的移民署熱心地協助新住民，提供民眾親切服務與友善環境，讓我感到身為移民署一份子的驕傲。」

服務站王驥主任表示，除舊佈新是對自身及對洽公民眾友善的表現，在疫情仍嚴峻的狀況下，加強公共環境防疫作好消毒我們責無旁貸，值此春節期間，提醒大家注意個人衛生並配合防疫措施，保護自己與民眾，祝福大家新春吉祥如意、健壯如「牛」。

(中時 )