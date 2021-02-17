美國之音17日報導，美國國務院發言人普萊斯當地時間16日表示，緬甸警方對被軍方推翻的領導人翁山蘇姬提出一項新的指控，美國國務院對此感到困擾，並呼籲中國明確表態、譴責緬甸軍事政變。此外加拿大日前倡議、美國等50多國響應發表《反對國與國關係中任意拘押宣言》一事，普萊斯強調，任意拘押是令人髮指的行徑，必須馬上停止。

報導指出，軍方控制的緬甸當局，星期二對緬甸國務資政翁山蘇姬加控新的罪名，並且祕密庭審翁山蘇姬和民選總統溫敏。此前，緬甸軍方發動政變，並宣布進入為期一年的緊急狀態。

普萊斯說，美國對此舉感到困擾，美國國務院呼籲與緬甸軍方關係良好的中國政府，明確表態。

普萊斯說：「讓我們感到欣慰的是，全球如此多志同道合的夥伴與盟友都加入我們，譴責這次反民主行動、這次政變。在中國方面，我們一直很明確，我們希望看到中國在其中發揮建設性的作用，這是我們公開和私下向北京發出的資訊，我們將持續發出這個資訊，直到中國明確譴責這次政變。」

美國之音報導，過去一個多星期來，緬甸各地爆發了大規模示威抗議活動，反對軍方接管政府，並要求軍政府釋放翁山蘇姬。當局對抗議活動實施鎮壓，並逮捕了許多人。

此外，普萊斯說，「昨天，布林肯國務卿和加拿大以及超過55個國家的領導人一道，向那些以外交博弈為目的關押他國公民的政府發出了一個訊息：以拘押為籌碼威脅到了在國外旅行、工作和居住的所有人，這種令人髮指的行徑必須馬上停止。」

美國之音報導，盡管美國沒有點名具體國家，但是據信這與加拿大政府營救兩名2018年末以來，一直被中國關押的加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和斯帕佛(Michael Spavor)的外交努力有關。

(中時 )