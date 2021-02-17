歐盟官方公佈數據指出，中國在2020年首次成為歐盟最大貿易夥伴，取代長期以來穩佔歐盟最大貿易夥伴頭銜的美國。其中，中國基建對歐洲貨品需求以及歐洲對中國抗疫物資需求帶動中歐貿易增長，使中國取代美國首成歐盟最大貿易夥伴。

香港經濟日報報導，歐盟統計局（Eurostat）近日公布數據表示，歐盟2020年與中國貿易總額為5,860億歐元，年增4.4％。另一方面，歐盟與美國貿易總額則大跌10.0％至5,550億歐元，首次失去歐盟最大貿易夥伴地位。

中歐2020年貿易數據顯示，歐盟對中國出口年增2.2％至2,025億歐元，歐盟由中國入口增漲5.6％至3,835億歐元。中國是歐盟10大貿易夥伴中，唯一進出口同時增長的對象。

原先歐盟最大貿易夥伴美國數據則顯示，歐盟2020年出口美國大減8.2％，由美國入口跌幅更達13.2％。英國、瑞士及俄羅斯分別是歐盟第三、第四及第五大貿易夥伴。

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