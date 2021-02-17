根據外電報導，美國電子商務巨頭亞馬遜16日宣布，將於印度啟用暢銷商品Fire TV Stick首座生產線，這筆訂單由鴻海集團工業富聯旗下子公司 Cloud Network Technology 拿下，預計今年下半年就會在印度東南部工業大城欽奈（Chennai）投產。

印度通訊與資訊科技部長普薩達Ravi Shankar Prasad 16日於其推特Twitter上披露，同時亞馬遜也在當地官方部落格表示，未來該公司每年將在印度生產數十萬個Fire TV Stick設備，以滿足當地巿場需求，也將持續評估向其他市場或城市擴張之機會。

因疫情而爆發的家庭影音需求，為影音串流上下游創造出更多商機，經查去年Netflix光第一季即增加了超過1,500個付費用戶，貢獻當季業績達57.5億美元，比市場預期整整高出一倍，目前其全球訂戶仍穩定增加中。此外，迪士尼串流平台Disney+上線至今，全球付費用戶已超過8,000萬人，其中印度市場在合宜資費及運營商的推波助瀾下，付費用戶已達到2,700萬人，顯見家庭影音需求正在與日俱增中。

工業富聯表示，在許多國家或地區為防疫而限制各種外出集會，以及消費者自發性的收視行為改變，都使得影音平台成為生活中不可或缺的服務，而大數據與AI的應用發展，也將持續帶動相關雲端服務、伺服器以及資料運算中心等軟硬體需求。

(工商 )