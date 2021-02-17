受惠晶圓代工產業暢旺，加上近年接連收購美祿及群豐科技、昱嘉等，擴大業務布局，老牌光罩廠光罩(2338)1月營收4.5億元，為歷史次高，年增49.28%，月增約5%；展望第1季隨著晶圓代工大廠委外釋單，業績可望淡季不淡，全年營收再挑戰新高。

另外，業外方面亦受到期待。台灣光罩擁有聯電股份，受惠於業外認列金融資產評價利益，公司先前公布自結去年11月單月EPS達1.48元，已超過去年前3季的0.92元。去年第4季本業表現佳，加上業外挹注，去年第4季獲利將明顯優於第3季，單季獲利挑戰歷年新高，去年全年獲利也將較2019年成長。

本業方面。展望2021年第1季，晶圓代工產業持續成長，公司可望受惠於晶圓代工大廠委外釋單增加，光罩本業有望維持強勁接單動能，預期今年第1季營運將可望淡季不淡，全年整體本業營運表現亦可望優於去年。

法人表示，在晶圓代工客戶擴大釋單下，台灣光罩整體產能利用率維持接近滿載，隨著高階光罩產線布局效益顯現，今年整體營收可望優於去年，再挑戰新高。

台灣光罩2020年營收46.67億元，年增34.54%，連續三年寫下新高。去年前3季每股淨利0.92元。其中，去年第4季營收約13.1億元再創新高，較2020年第3季營收11.51億元高點，季增率約13.8%。

(時報資訊)