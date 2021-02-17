英國再度發現新的新冠變種病毒株「B.1.525」。

繼感染率增加70%的變種新冠病毒株「B.1.1.7」後，英國又出現新的新冠變種病毒株「B.1.525」，專家指出，新變種病毒有如同南非變種病毒株的重大變異「E484K」，恐讓病毒更有效率地脫逃人體防禦。

綜合英國廣播公司（BBC）、天空新聞網（Sky News）報導，科學家在英國發現了新的新冠變種病毒株「B.1.525」，這種病毒株與南非、巴西變病毒株類似，都在棘蛋白有「E484K」的變異。

愛丁堡大學（Edinburgh University）的研究人員目前已在英國境內發現38例病例，時間最早可推回至2020年12月，除了英國，丹麥、美國、奈及利亞等國也有發現這隻病毒。

先前研究顯示，「E484K」變異能夠幫助病毒脫逃部份人體免疫系統的防禦網，包括更有效率地躲避自然免疫及疫苗建立的免疫力。

另外，這隻病毒株的其他變異也讓它看起來更像最初在英國肯特郡發現、目前已經主宰英國疫情的變種病毒株「B.1.1.7」，先前研究顯示，「B.1.1.7」的感染率比原始新冠病毒株高70%。

劍橋大學病毒學家古普塔（Ravi Gupta）表示，「B.1.525」看起來有其他部份變種病毒株的「重大變異」，不過他也強調，這層發現讓人在一定程度上「感到放心」，「因為我們可以預測它可能產生的影響。」

英格蘭公共衛生署（Public Health England，PHE）主任陶艾爾（Yvonne Doyle）表示，目前沒有證據顯示「B.1.525」會讓染疫者病情加重或是增加傳染性。

針對變種病毒株「B.1.525」對疫苗的影響，古普塔表示「E484K」變異確實對現有新冠疫苗構成威脅，瑞丁大學教授克拉克（Simon Clarke）表示，目前尚不清楚這隻變種病毒的傳播速度，但如果傳播成功，確實可以預測疫苗或是先前感染後建立的免疫力將會減弱。

倫敦大學學院流行病學教授海華德（Andrew Hayward）指出，所幸「B.1.525」看起來並沒有比其他變種病毒株傳播地更快速。

(中時新聞網)