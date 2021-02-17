台中市潭子戶政事務所舉行開春送福袋活動，創意宣導人口政策。（王文吉攝）

潭子戶所宣導戶政業務及人口政策，邀請洽公民眾猜燈謎拿限量福袋。（王文吉攝）

喜迎金牛年，台中市潭子戶所配合民俗節慶，創意宣導人口政策，17日起連續3天，每日邀請前10名洽公民眾答題拿限量福袋；此外，25、26日上午9時至11時並於戶所前舉辦「人口政策燈謎、作伙來拿獎」活動，同時倡導適齡婚育，鼓勵民眾「樂婚、願生、能養」。

民政局長吳世瑋表示，戶政業務與民眾息息相關，從出生到死亡，凡與身分、遷徙有關的登記事項，都需前往戶政事務所辦理。為了讓民眾更了解戶政業務，並落實推廣人口政策，台中市各戶政事務所發揮創意舉辦宣導活動，藉由趣味性及知識性的方式，提升宣導效益。

潭子戶所主任蔡惠祝說明，潭子戶所今年除舉行開春送福袋活動，另搭配元宵猜燈謎習俗，將於25、26日上午9時至11時於戶所前舉辦「人口政策燈謎、作伙來拿獎」活動，邀請洽公民眾一同猜燈謎體驗傳統民俗活動，落實宣導「樂婚、願生、能養」等各項人口政策。

潭子戶所表示，猜燈謎活動每人限猜1題，答對燈謎者即贈送禮品1份，現場加碼提供潭水亭觀音廟DIY造型燈籠、2021中台灣元宵燈會小提燈，數量有限，每人限拿1個，送完為止。

(中時 )