高階電腦DIY、電競和記憶體品牌曜越（3540）今（17）日宣布旗下「幻銀ARGENT系列電競產品」將在2021年3月全台通路逐步上市，可望為第一季營運再添柴火！

曜越新推出的「幻銀ARGENT系列電競產品」能同時滿足玩家的視覺、聽覺和觸覺體驗，顧及配備的硬體、軟體，甚至到燈效部分的三大重點為研發要素，強調功能性和潮流美學相互融合，為玩家帶來最先進的沉浸式電競享受！外觀以簡潔的黑灰兩色融入鋁金屬元素，搭配流線和一體性的設計，使使幻銀ARGENT在市面上極具高辨識度，同時保有絕佳遊戲性能，帶來嶄新電競美學！

曜越指出，幻銀ARGENT系列將於年後3月時期，於台灣地區合作販售通路陸續強勢登場，曜越去年12月合併營收為4.06億元，年增27.02％，去年全年合併營收為52.78億元，年成長30.07％，創下歷史新高，在今年新品盡出下，曜越期待今年業績可以更勝去年。

(工商 )