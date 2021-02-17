為強化國立高級中學汙水及排水系統功能，教育部去年共補助75校95案，總經費2億5485元，協助建立符合現代化校園與都市環境需求的整體排水機能。未來將持續協助，讓學生在安全及衛生良好的校園環境中學習。

因氣候變遷，近年來常有突發性暴雨。各國立高級中學因興建年代普遍久遠，多無現代化污水下水道系統，校內汙水多排入化糞池，無法排入汙水下水道進行處理回收再利用，影響校園環境衛生。

此外，也有許多校園因地形限制、地勢低窪、排水系統管道老舊淤塞、排水孔徑斷面與逕流不足等因素，無法於短時間內有效宣洩大量的雨水，容易造成校園積水嚴重，影響教學活動與師生安全外，也常因此讓校舍與設備財產受到一定程度的損壞。

教育部國教署去年透過「國立高級中等學校汙水及排水系統建置暨改善工程計畫」，針對汙水下水道與接管工程設計規畫費、基地環境排蓄水系統及校園排水系統等3項予以經費協助，讓校園環境更安全衛生。

教育部國教署指出，改善校園汙水及排水系統功能是安心就學的重要指標，未來將持續滾動修正計畫並爭取更多資源及預算，加速輔導更多國立高級中學改善汙水及排水系統，確保師生教學安全與品質，建立健康安全永續的校園。

(中時 )