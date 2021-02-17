環保局及各區清潔隊將動員1158人次協助完成386所公私立學校及市立幼兒園的校園室外公共區域消毒工作。（盧金足攝）

台中市環保局針對386所公私立學校及市立幼兒園，開學前完成清潔消毒工作，市長盧秀燕17日前往惠來國小關心消毒及防疫物資整備情況，提醒常到校園運動的民眾，即日起至21日整備期間，不開放校外人士、民眾入校，學校門口皆會張貼公告，請大家配合遵守。

因應新冠肺炎疫情，中央宣布109學年度第2學期高中以下學校延後4天至2月22日開學，台中市府防疫不停歇，自15日起至21日將動員1158人次。

盧秀燕說，國際疫情嚴竣，感謝環保局、教育局，以及清潔隊及學校同仁全力做好防疫工作，環保局及各區清潔隊將動員1158人次協助完成386所公私立學校及市立幼兒園的校園室外公共區域消毒工作。

班級教室、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域則由學校進行環境清潔消毒，強化教室空間通風，「目標零個案、零傳染」，師生安全返回學校、健康上課。

她呼籲，民眾習慣進入校園運動，為徹底做好消毒環境清潔工作，各校即日起至21日整備期間，不開放校外人士、民眾入校，學校門口皆會張貼公告，請大家配合遵守。

教育局長楊振昇表示，各校開學前陸續完成各項防疫工作，盤點各項所需防疫物資，如額、耳溫槍、酒精、口罩、清潔及洗手用品等等；開學前利用多元管道向親師生宣導防疫措施，師生掌握自身春節旅遊史與接觸史，強烈建議開學後佩戴口罩，以降低疫病傳播風險，維護彼此健康安全。

環保局長陳宏益指出，消毒重點以小朋友手摸的到戶外空間為主，包括進門扶手、遊樂區域，也呼籲師生勤洗手、戴口罩、量體溫，共同做好防疫工作。

今日是春節連假後第一個上班日，盧秀燕一早在教育局長楊振昇、環保局長陳宏益陪同下前往惠來國小視察，關心廁所、遊樂區域、操場消毒清潔狀況，及額(耳)溫槍、酒精、口罩等整備情形，台中市議員陳淑華也前往關心。

各校開學前陸續完成各項防疫工作，盤點各項所需防疫物資，如額、耳溫槍、酒精、口罩、清潔及洗手用品等等。（盧金足攝）

環保局及各區清潔隊將動員1158人次協助完成386所公私立學校及市立幼兒園的校園室外公共區域消毒工作。（盧金足攝）

春節連假後第一個上班日，台中市長盧秀燕一早在教育局長楊振昇、環保局長陳宏益陪同下前往惠來國小視察，市議員陳淑華也前往關心。（盧金足攝）

(中時 )