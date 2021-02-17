大同(2371)旗下子公司尚志資產總經理改由宏巨建設董事長鍾光豐出任，市場推測，大同將在新的一年啟動活化資產開發。根據國內某徵信公司在2016年間針對大同不動產調查的明細資料顯示，大同名下資產面積高達47萬坪之多的土地「庫存」，預估價值高達1084億元。歐系券商在10年也曾估算大同土地資產對每股淨值的貢獻度達16.7元，隨著國內精華地段土地逐漸稀有化，大同土地價值仍是水漲船高。市場聚焦芙蓉大樓「危老重建」進展！

大同旗下土地資產主要集中在子公司尚志資產手中，又以寸土寸金的台北市最多，之後為新北市、桃園市和基隆市。尚志資產董事長王光祥曾表示，大同總部是國家級資產，不會這麼快處理，但芙蓉大廈是超過50年舊大樓，可配合政府優惠政策開發。位在仁愛路上的芙蓉大樓，價值估約336億元，芙蓉大樓總占地7200多坪，大同持有超過8成。芙蓉大廈原先大同曾在2018年10月公告處分，之後因公司接連處分資產引發市場派反彈，後遭主管機關要求重新檢視決議過程等，全案喊卡。

位於台北市仁愛路三段136號的芙蓉大樓，目前由大同旗下的尚志資產以及菁霖股份有限公司持有，其中大同持有比重85%，擁有一樓至六樓、13樓至15樓。

去年底尚志資產法人代表才由大同董事長盧明光出任、董事長則由三圓建設董事長王光祥接手。市場預期，尚志資產新經營團隊包括王光祥、盧明光、鍾光豐等，三方聯手將加速大同土地資產活化。

(時報資訊)