瑞士食品飲料大廠雀巢(Nestle)周三宣布，已將北美礦泉水和飲料品牌包括Pure Life、Poland Spring等，以43億美元賣給私募公司One Rock資本夥伴和投資公司Metropoulos & Co。

賣出的品牌包括礦泉水Deer Park、Ozarka、 Zephyrhills、Arrowhead、Splash，以及美國辦公室飲料運送服務公司ReadyRefresh。

雀巢曾於去年6月宣稱，將出售北美瓶裝水產品業務；路透則於本月稍早獨家報導，雀巢正與One Rock資本接觸談判。

雀巢表示，國際的頂尖瓶裝水品牌例如Perrier、S.Pellegrino和Acqua Panna並沒有在這次交易中。

執行長Schneider在聲明中表示，出售交易可以讓公司在旗下國際品牌、地方天然礦泉水和優質健康水產品中聚焦業務。

(時報資訊)