46歲周迅去年底與美籍華裔演員高聖遠在微博寫下「祝安好」，正式官宣離婚，雙方都沒有口出惡言，這段6年婚姻畫下句點，恢復單身的周迅則積極投入工作，適逢新春，周迅也不忘曬照和網友賀年，只見周迅大方PO出素顏自拍，蠟黃肌膚、真實顏值全都露。

周迅恢單後，把生活重心轉往工作，她積極為賀歲電影《侍神令》宣傳，而適逢新春，周迅也應景在微博曬賀年照，並發文：「小的奉上自拍照一枚，願大家新年安康」，只見周迅大方頂著素顏自拍，雖然她膚色略顯蠟黃，不過周迅五官依舊立體、俏麗，而周迅的頭髮隨興地散落在臉上，讓她的小巧巴掌臉看起來又更小了，不說還真看不出周迅已46歲了。

適逢新春，周迅不忘曬照和網友賀年。（圖／取材自i周迅微博）

同時，周迅也提到，她今年在家鄉浙江衢州過年「我碰巧在過年前就回到了父母身邊」，周迅還買了鮮花，要為新年布置，周迅感性說：「和父母在一起，只是吃吃飯都覺得很好、很溫暖」，最後周迅也獻上祝福：「也祝不管身在何處的你，平安健康」。

周迅恢單後，把生活重心轉往工作，她近期就積極宣傳新片《侍神令》。（圖／本報系資料照片）

周迅豪放曬超近距離的素顏自拍，讓她肌膚、真實顏值全曝光，網友也紛紛留言驚呼：「果然美女不把自己的顏值當回事」、「自拍也太隨意了一點啊」、「迅 真的是 有顏真的可以任性」、「姐姐好漂亮可愛好真誠」，不過也有人說周迅撞臉好友陳坤「這張真的好像坤兒」、「迅哥有點被坤化了」、「這怎麼被我看到了陳坤 怎麼回事」。

(中時新聞網)